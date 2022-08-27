Металлист 1925 второй раз подряд сыграл по нулям в УПЛ
В Киеве на стадионе НСК Олимпийский прошел поединок второго тура чемпионата Украины между одесским Черноморцем и харьковским Металлистом 1925.
Игроки обеих команда за 90 с лишним минут так и не смогли найти ключи к воротам друг друга, завершив матч нулевой ничьей.
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Стоит отметить, что на 54-й минуте харьковчане получили право на пенальти, который Артем Габелок не сумел конвертировать в гол.
Для одесского клуба это первое заработанное очко под руководством вернувшегося Романа Григорчука, в то время как Металлист 1925 уже второй раз подряд играет 0:0.
Металлист 1925 - Черноморец 0:0
Металлист 1925: Мазиль - Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень (Капинус, 79) - Мартынюк, Русин, Габелок, Бичек, Ременюк (Дмитренко, 80) - Чирук (Кравченко, 80).
Черноморец: Непогодов - Селин, Ермаков, Джеймс, Салюк - Наумец, Плакса (Гладкий, 85), Политыло, Юсов (Штогрин, 78) - Брагару (Фили, 78), Бобко (Кузик, 72).
Предупреждение: Джеймс.