Металлист 1925 второй раз подряд сыграл по нулям в УПЛ

Черноморец, как и Шахтер, не смог пробить харьковчан, но и не пропустил.

В Киеве на стадионе НСК Олимпийский прошел поединок второго тура чемпионата Украины между одесским Черноморцем и харьковским Металлистом 1925.

Игроки обеих команда за 90 с лишним минут так и не смогли найти ключи к воротам друг друга, завершив матч нулевой ничьей.

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Стоит отметить, что на 54-й минуте харьковчане получили право на пенальти, который Артем Габелок не сумел конвертировать в гол.

Для одесского клуба это первое заработанное очко под руководством вернувшегося Романа Григорчука, в то время как Металлист 1925 уже второй раз подряд играет 0:0.

Металлист 1925 - Черноморец 0:0

Металлист 1925: Мазиль - Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень (Капинус, 79) - Мартынюк, Русин, Габелок, Бичек, Ременюк (Дмитренко, 80) - Чирук (Кравченко, 80).

Черноморец: Непогодов - Селин, Ермаков, Джеймс, Салюк - Наумец, Плакса (Гладкий, 85), Политыло, Юсов (Штогрин, 78) - Брагару (Фили, 78), Бобко (Кузик, 72).

Предупреждение: Джеймс.