Трубин: Матчи за сборную Украины не могут быть неважными

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился подробностями подготовки команды к матчам Лиги наций.

По словам футболиста, все в коллективы отдают отчет о важности предстоящих игр.

"У некоторых ребят были матчи: у динамовцев, у Днепра-1, и им нужно было немного больше времени на восстановление. Но уже вчера и сегодня были очень хорошие, интенсивные тренировки. Готовимся к Шотландии. Сейчас легче, потому что сезон стартовал и все набрали кондиции. Поэтому я считаю, что все хорошо готовятся и все будет хорошо. Конечно, когда приезжаешь в сборную – это всегда радость, счастье, потому что ты играешь за свою страну на международном уровне. Поэтому всегда с положительными эмоциями приезжаешь сюда. Как за полем, так и на поле дружеская атмосфера. Все поддерживают друг друга. Это ключ к успеху".

Читай также: "Каждая игра - это вызов": Мудрик - о матчах сборной Украины

Трубин поделился ожиданиями от игры с Шотландией.

"Мне нравится этот стадион в Глазго, эта атмосфера. Я и тогда ощутил болельщиков. Понимаю, что такое шотландцы, потому что мы играли против Селтика, и там был один гостевой сектор, но их было очень хорошо слышно. Я считаю, что в плане атмосферы это то, что хочет чувствовать футболист: поддержку, может, какое-то давление. Ты приезжаешь в сборную и всегда хочешь играть. Как можно сказать нет? Конечно, хочется играть, но нужно доказывать на тренировке, работать и потом тренер будет решать, кто будет играть".

Читай также: Соболь выступил с заявлением касательно не приезда в состав сборной Украины

Анатолий также пожелал Георгию Бущану скорее восстановится от травмы.

"Хочу также пожелать скорейшего обновления Жоре Бущану. И конкуренция будет еще больше, еще лучше. Это будет только плюс для сборной и всех. Матчи за сборную Украины не могут быть неважными. Каждый матч важен, и нужно играть только на победу", - отметил Трубин.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Дивизиона B Лиги наций, опережая шотландцев на один балл.