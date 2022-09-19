Соболь выступил с заявлением касательно не приезда в состав сборной Украины

Украинец объяснил, почему он сыграл за Брюгге, но не приедет в расположение национальной команды.

Сборная Украины в сентябре проведет очередные матчи в рамках Лиги наций. В преддверии игр стало известно, что Эдуард Соболь не сможет сыграть из-за травмы, однако вчера, 18 сентября, он вышел в матче чемпионата Бельгии между Брюгге и Стандартом.

Украинский защитник выступил с заявлением, чтобы рассказать о причинах своего не приезда в состав сборной. По словам игрока, он испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего не сможет полноценно помочь команде.

"Уже месяц я ощущаю дискомфорт в области паха. После обследования у меня была обнаружена гематома. Клубные медики ожидали, что эта проблема решится раньше, но так не случилось. И вот буквально вчера главный врач Брюгге сказал мне, что для того чтобы избежать возможных осложнений в будущем, необходимо выкачать кровь из пораженной зоны. После такой процедуры я не смогу тренироваться как минимум пять дней. Именно эту информацию я сразу сообщил главному тренеру национальной команды Александру Петракову".

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"Возвращение в тренировочный процесс всего за два дня до заключительного, третьего матча Лиги наций (и это в случае, если заживление будет происходить без осложнений) делает мои шансы принять участие в игре скудными.

Но хочу подчеркнуть — я готов даже после процедуры приехать в лагерь сборной и ждать, пока рана заживает, даже не имея возможности тренироваться. Александр Васильевич, поняв суть вопроса, сказал, что в этих матчах я не смогу помочь сборной, что соответствует действительности. Как бы ни досадно мне было это осознавать...".

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"Пока эта проблема вызывает ощутимый дискомфорт, однако в случае необходимости я могу выйти на поле. Поэтому главный тренер подключил меня к заявке и выпустил на заключительные 20 минут игры.

Однако врачи настаивают на удалении гематомы, говоря, что в дальнейшем могут быть осложнения. Диагноз клубного врача я дал врачам сборной, и они согласились с этим, оценив возможные риски и последствия. Так что мне просто необходимо сделать эту процедуру для того, чтобы продолжить играть в футбол", - отметил Соболь.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге наций дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).

На данный момент украинская национальная команда после трех сыгранных матчей с семью очками возглавляет турнирную таблицу группы 1 Дивизиона B Лиги наций, опережая шотландцев на один балл.