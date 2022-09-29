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Шевченко озвучил главное желание в свой день рождения

Украинец продолжает привлекать внимание общественности к полномасштабной войне с РФ.
Сегодня, 11:50
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images
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В четверг, 29 сентября, свой день рождения отмечает бывший тренер и игрок сборной Украины, экс-форвард киевского Динамо, Милана и Челси Андрей Шевченко. Украинскому специалисту исполнилось 46 лет.

Шевченко в Instagram опубликовал пост, в котором озвучил свое главное желание.

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"Мир в Украине – самая большая мечта сегодня", - написал украинец.

Отметим, что с первых дней полномасштабной войны Шевченко активно поддерживает украинцев, а также уже долгое время является послом платформы United24, глобальной инициативы по поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Ребров передал пятый автомобиль украинским военным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Андрей Шевченко
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