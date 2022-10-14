Де Дзерби: В будущем я хочу вернуться в Шахтер

Главный тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби сделал неожиданное заявление.

Итальянский специалист заявил, что после того, как покинет пост наставника "чаек", хочет вернуться в Шахтер.

Читай также: Шахтер объявил о продаже виртуальных билетов на матч с Динамо

"Мне было непросто покидать Шахтер. После Брайтона я хочу снова возглавлять Шахтер. Когда-то я хочу вернуться. Ситуация очень грустная и несправедливая.

Мне не нравится то, что футболисты Шахтера не могут вернуться к себе домой, а я уже в Премьер-лиге Англии", - заявил итальянец в интервью Sky Sports.

