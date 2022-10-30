Днепр-1 добыл минимальную победу над Черноморцем

В воскресенье, 30 октября, в рамках 10 тура УПЛ Днепр-1 встречался с Черноморцем. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил хавбек команды из Днепра Александр Пихаленок. Украинец отметился на 23-й минуте первого тайма.

Отметим, в текущем сезоне чемпионата Украины Днепр-1 не потерпел ни одного поражения. Подопечные Александра Кучера добыли 8 побед и один раз сыграли вничью.

После 10-ти туров Днепр-1 занимает первую строчку с 25-ю очками, а Черноморец идет на 16-м месте, набрав всего 3 балла.

Днепр-1 - Черноморец 1:0

Гол: Пихаленок, 23

Днепр-1: Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк, Амаш (Когут, 78), Бабенко, Рубчинский, Пихаленок (Балули, 85), Назаренко, Довбик.

Черноморец: Непогодов – Ермаков, Джеймс, Селин (Салюк, 74), Путря (Штогрин, 85), Кравченко, Политило (Кубемба, 85), Брагару, Бобко (Плакса, 85), Бадибанга (Наумец, 43), Гладкий.

Предупреждения: Сваток, 20, Сарапий, 72 – Бадибанга, 40, Гладкий, 43