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Черноморец добыл уверенную победу над Львовом

Одесский клуб покинул последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.
Сегодня, 15:55
ФК Черноморец / УПЛ
ФК Черноморец / УПЛ

В понедельник, 14 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Черноморец принимал Львов. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола пришлись на вторую половину встречи. Сначала забитым мячом отметился защитник Виталий Ермаков, а уже под занавес матча игрок обороны Максим Войтиховский установил финальный результат.

Таким образом, после 13-ти туров Черноморец занимает 13-ю строчку с 9-ю баллами, а Львов идет на позицию ниже, набрав аналогичное количество очков.

Черноморец - Львов 2:0

Голы: Ермаков, 67, Войтиковский, 80

Черноморец: Непогодов, Ермаков, Путря, Белый, Салюк, Краченко, Политило, Брагару (Кузик, 84), Бобко (Гладкий, 46), Наумец (Бадибанга, 72), Кубемба (Войтиховский, 72).

Львов: Илющенков, Никитюк, Муравский, Вовкун (Ременяк, 69), Гриша, Мильченко (Якимов, 78), Шишко, Полегенько, Бойко, Крушинский (Нич, 62), Бугай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец львов

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