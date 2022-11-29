Печерский суд арестовал Павелко

Функционер может выйти под залог.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко был арестован.

Как сообщает журналист Константин Андриюк, Печерский суд города Киева избрал меру пресечения для президента УАФ.

Суд назначил арест сроком на два месяца – до 22 января 2023 года.

Отмечается, что Павелко может внести залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Напомним, накануне аналогичный вердикт суд вынес в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.