Украина U-19 попала в первую корзину жеребьевки элит-раунда отбора ЧЕ-2023

Команда Сергея Нагорняка вскоре узнает соперников по квалификации турнира, который пройдет на Мальте.

В четверг, 8 декабря, в 12:00 по киевскому времени состоится жеребьевка предстоящего элит-раунда отбора юношеского чемпионата Европы 2023 года.

После того, как сборная Украины U-19 под руководством Сергея Нагорняка без потерь прошла первый раунд, обыграв Косово (1:0), Кипр (4:1) и Швецию (2:0), она попала в первую корзину будущей жеребьевки, сообщает официальный сайт УАФ.

Корзины жеребьевки:

Корзина A: Португалия, Германия, Украина , Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия.

Португалия, Германия, , Англия (действующий чемпион), Франция, Сербия, Ирландия. Корзина B: Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения.

Испания, Греция, Румыния, Хорватия, Польша, Турция, Словения. Корзина C: Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия.

Бельгия, Чехия, Дания, Норвегия, Израиль, Эстония, Исландия. Корзина D: Люксембург, Северная Ирландия, Латвия, Словакия, Венгрия, Швеция, Италия.

В элит-раунде квалификации будут участвовать 28 команд, которые будут распределены на 7 групп.

Финальная часть чемпионата Европы-2023 пройдет с 3 по 16 июля 2023 года на Мальте.