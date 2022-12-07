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Динамо закупило дроны и системы Starlink для ВСУ

Киевский клуб оказал помощь украинским военнослужащим.
Сегодня, 19:18
Динамо закупило оборудование для ВСУ / ФК Динамо Киев
Динамо закупило оборудование для ВСУ / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо закупило для Вооруженных сил Украины дроны MAVIC3 и системы связи Starlink.

Футбольный клуб отреагировал на обращение военных и профинансировал покупку необходимого оборудования для военной части А7301, которая сейчас борется с российскими захватчиками в Луганской и Донецкой областях.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в ближайшее время дроны и системы Starlink поступят в распоряжение воинской части.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал поддержал инициативу Шахтера и отправит в Украину 20 электрогенераторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев война с россией ВСУ

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