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У Петракова закончился контракт со сборной Украины

О будущем украинского специалиста пока официальный сообщений не было.
Сегодня, 15:45
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images

Контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова с Украинской ассоциацией футбола официально истек.

Специалист возглавил главную команду страны 18 августа 2021 года в статусе исполняющего обязанности, а полноценное соглашение подписал 17 ноября. Договор был рассчитан до конца 2022 года.

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Пока УАФ не делала никаких официальных заявлений по поводу будущего 65-летнего тренера. Не было никаких сообщений ни о продолжении сотрудничества, ни о прощании с ним. У сторон есть возможность продлить договор еще на один цикл.

Напомним, что Петраков сменил в сборной Украины Андрея Шевченко и провел во главе "сине-желтых" 15 матчей. Под его руководством национальная команда заняла второе место в отборочной группе ЧМ-2022, но в финале плей-офф квалификации проиграла Уэльсу. Также украинская сборная финишировала на второй позиции в своем квартете Дивизиона Б Лиги наций, где ей противостояли Шотландия, Ирландия и Армения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Петраков уаф

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