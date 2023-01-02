Заря разорвала контракт с Луневым

Украинец так и не сумел раскрыть свой потенциал и закрепиться в составе одного из лидеров украинского чемпионата.

Луганская Заря и Максим Лунев решили пойти разными дорогами.

Как сообщает официальный сайт "черно-белых", клуб и 24-летний футболист решили разорвать контракт по обоюдному согласию сторон. Соглашение действовало до следующего лета.

"Спасибо Максиму за годы в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в соответствующем заявлении.

Максим Лунев присоединился к Заре летом 2017 года, перейдя из Днепра. Несмотря на долгий период нахождения в клубе, он так и не сумел закрепиться в основном составе луганчан.

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За это время он принял участие в 114 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 9 результативных передач.