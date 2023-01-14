Цыганков заключил контракт с испанским клубом - Бомбардир

Украинец перейдет в команду, которая входит в часть группы, владеющей Манчестер Сити.

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков сменит клубную прописку.

Как сообщает БОМБАРДИР в Telegram, 25-летний вингер продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Цыганков будет выступать за Жирону, с которой уже подписал контракт на четыре года. 16 января о трансфере объявят официально.

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Стоит отметить, что Виктор будет выступать за Жирону с лета 2023 года, когда у него закончится контракт с киевским Динамо.

Напомним, Жирона является частью City Football Group, в которую входят Манчестер Сити, Труа, Палермо, Нью-Йорк Сити и ряд других клубов.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона идет на 12-м месте, имея 18 очков после 16 туров.

Цыганков - воспитанник киевского Динамо. На его счету 236 матчей, в которых он забил 94 гола и сделал 64 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо вернулись из зимнего отпуска.