Бущан назвал причину провала Динамо в еврокубках

Голкипер сборной Украины и Динамо Георгий Бущан поделился мнением по поводу провала киевлян в еврокубковом сезоне-2022/23.

По словам вратаря, футболисты команды растеряли свою форму на фоне постоянных переездов и переживаний.

"Мы наверняка первыми начали играть весной, потом мы были в сборной месяц или больше. Отдохнули 6-7 дней, а затем матчи, спарринги. Мы форму набрали, а потом, когда начался чемпионат, мы однажды остановились. Все это оставило свой след".

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"Многие ездили, были морально измучены этим. Когда ты в Украине находишься и здесь взрывы, ты переживаешь все это проще, потому что твои родные с тобой. А когда ты в другой стране и читаешь это все в интернете, намного труднее все переносить", - поделился Бущан в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо не смогло квалифицироваться в Лигу чемпионов, а затем на групповом этапе Лиги Европы набрало лишь одно очко.

Ранее сообщалось, что Жирона согласовала трансфер Цыганкова.