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Кулач покинул Динамо, стороны расторгли контракт

Форвард будет искать другое место работы.
Сегодня, 10:12
Владислав Кулач / ФК Динамо Киев
Владислав Кулач / ФК Динамо Киев

Нападающий Владислав Кулач с обоюдного согласия сторон покинул расположение киевского Динамо, сообщил официальный сайт клуба.

Бывший лучший бомбардир чемпионата Украины перебрался в киевлян летом 2021 года, но не смог стать важной частью этой команды.

Во многом ему помешали травмы. Всего за Динамо Кулач провел только семь игр в чемпионате Украины и отметился одним голом.

29-летний футболист может продолжить карьеру за границей. Раньше он уже играл в Турции и Венгрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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