Кулач покинул Динамо, стороны расторгли контракт

Нападающий Владислав Кулач с обоюдного согласия сторон покинул расположение киевского Динамо, сообщил официальный сайт клуба.

Бывший лучший бомбардир чемпионата Украины перебрался в киевлян летом 2021 года, но не смог стать важной частью этой команды.

Во многом ему помешали травмы. Всего за Динамо Кулач провел только семь игр в чемпионате Украины и отметился одним голом.

29-летний футболист может продолжить карьеру за границей. Раньше он уже играл в Турции и Венгрии.