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Игры Ингульца и Кривбасса: онлайн-трансляции матчей украинских команд

Следите за событиями противостояний в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:02
Кривбасс / fckryvbas.com
Кривбасс / fckryvbas.com

Украинские команды вышли из отпуска для подготовки ко второй части национального чемпионата по футболу.

В преддверии официальных игр клубы проводят усердные тренировки и товарищеские матчи.

В понедельник, 30 января, украинские команды Ингулец и Кривбасс проведут очередные игры. Соперником клуба из Петрова будет Берое (Болгария), а подопечные Юрия Вернидуба сыграют с представителем Косово - Дрита.

Смотреть товарищеский матч Ингулец - Белое:

Смотреть товарищеский матч Кривбасс - Дрита:

Напомним, на ISPORT доступен календарь матчей чемпионата Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: товарищеские матчи онлайн-трансляция

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