Стало известно, сколько Борнмут заплатит за Забарного
Защитник сборной Украины и Динамо Илья Забарный в ближайшее время может покинуть стан киевского клуба.
Услугами украинского футболиста активно интересуется Борнмут. Ожидается, что Забарный уже сегодня, 31 января, прибудет в Лондон для медосмотра.
Как стало известно talkSPORT, английский клуб заплатит за Илью более 20 миллионов фунтов стерлингов.
BREAKING: Bournemouth have agreed a fee in excess of £20m with Dynamo Kiev for Ukraine international defender Illya Zabarnyi.— talkSPORT (@talkSPORT) January 30, 2023
Zabarnyi is on his way to the UK to undergo a medical.
- talkSPORT sources understand
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В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.
Напомним, Борнмут после 20 туров АПЛ занимает 18 место, набрав всего 17 баллов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо выбыл на длительный срок.