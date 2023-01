Стало известно, сколько Борнмут заплатит за Забарного

Защитник сборной Украины и Динамо Илья Забарный в ближайшее время может покинуть стан киевского клуба.

Услугами украинского футболиста активно интересуется Борнмут. Ожидается, что Забарный уже сегодня, 31 января, прибудет в Лондон для медосмотра.

Как стало известно talkSPORT, английский клуб заплатит за Илью более 20 миллионов фунтов стерлингов.

