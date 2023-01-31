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Стало известно, сколько Борнмут заплатит за Забарного

Киевский клуб получит солидную сумму.
Сегодня, 08:05
Илья Забарный / ФК Динамо Киев
Илья Забарный / ФК Динамо Киев

Защитник сборной Украины и Динамо Илья Забарный в ближайшее время может покинуть стан киевского клуба.

Услугами украинского футболиста активно интересуется Борнмут. Ожидается, что Забарный уже сегодня, 31 января, прибудет в Лондон для медосмотра.

Как стало известно talkSPORT, английский клуб заплатит за Илью более 20 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне на счету Забарного 14 матчей в рамках УПЛ, в которых футболист не отметился результативными действиями.

Напомним, Борнмут после 20 туров АПЛ занимает 18 место, набрав всего 17 баллов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо выбыл на длительный срок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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