Украинизация: Заря сменила логотип

Футбольный клуб внес правки в свою эмблему.

Луганская Заря официально сообщила о том, что внесла изменения в логотип.

Пресс-служба клуба в Telegram опубликовала видео, на котором виден процесс изменения эмблемы.

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Изменение логотипа в том, что вместо надписи Заря Луганск на русском языке будет написано на украинском - Зоря Луганськ.

Отметим, что остальные детали логотипа остались неизменными.

Ранее чемпион Евро-2020 выступил с заявлением касаемо войны в Украине.