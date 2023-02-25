Наконец поставки оружия для нападения: Черноморец креативно представил новичка

Одесский Черноморец креативно представил своего новичка. "Моряки" обыграли происхождение и позицию на поле Гая Хадида.

"Израиль наконец начал поставки в Украину оружия для нападения. Теперь историю побед Черноморца будут писать еще и справа налево.

Встречайте нового нападающего Черноморца - Гай Хадида", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ранее Хадида перебрался в турецкий Сакарьяспор, но так и не сыграл ни одного матча за клуб. На счету 28-летнего футболиста 2 матча за сборную Израиля до 18 лет в карьере.