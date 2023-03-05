Ворскла - Заря: обзор и результат матча чемпионата Украины 05.03.2023

5 марта в рамках 16-го тура УПЛ встречались полтавская Ворскла и луганская Заря. Матч прошел на стадионе Ника в Александрии.

Первый гол пришел, казалось бы, из ниоткуда. Рамирес сделал долгий пас из своей штрафной в чужую, который принял Сефери и спокойно переиграл голкипера. После такой встряски Заря активизировалась, но сразу же полчила пенальти в свои ворота, Сефери оформил дубль.

Источник: upl.ua

В первом тайме голов больше не было, зато команды боролись за каждый метр поля. Надежду номинальным гостям подарил Бражко, который получил в штрафной шикарный пас от Герреро ии переиграл кипера полтавчан.

Источник: upl.ua

На 71-й минуте Ворскла осталась в меньшинстве, после второй желтой поле покинул Рамирес, так что луганчане осадили штрафную соперника и это дало плоды. Сначала после удара Русина мяч рикошетом влетел в ворота, а на 90+3 минуте Бражко с пенальти довершил камбек Зари.

Источник: upl.ua

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Заря

Ворскла - Заря 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

Удары: 2 - 10

Удары в створ: 1 - 4

Владение мячем: 47% - 53%

Ворскла: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Павлюк, Юрченко (Яворский 74), Степанюк, Родригес Сантос, Сефери - Лопес Перейра (Хрипчук 63)

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Мишнев (Погорилый 78), Бражко, Русин (Хахлев 90+6), Булеца, Антюх (Хлань 63) - Нагнойный (Герреро 46)

Предупреждения: Вантух,13, Сапутин,15, Имереков,20, Булеца, 27, Скляр,33, Рамирес, 64, Рамирес, 71, Исенко,86.