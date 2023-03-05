iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ворскла - Заря: обзор и результат матча чемпионата Украины 05.03.2023

Полтавчане доигрывали в меньшинстве.
Сегодня, 15:39
Ворскла - Заря / upl.ua
Ворскла - Заря / upl.ua

5 марта в рамках 16-го тура УПЛ встречались полтавская Ворскла и луганская Заря. Матч прошел на стадионе Ника в Александрии.

Первый гол пришел, казалось бы, из ниоткуда. Рамирес сделал долгий пас из своей штрафной в чужую, который принял Сефери и спокойно переиграл голкипера. После такой встряски Заря активизировалась, но сразу же полчила пенальти в свои ворота, Сефери оформил дубль.

Источник: upl.ua

В первом тайме голов больше не было, зато команды боролись за каждый метр поля. Надежду номинальным гостям подарил Бражко, который получил в штрафной шикарный пас от Герреро ии переиграл кипера полтавчан. 

Источник: upl.ua

На 71-й минуте Ворскла осталась в меньшинстве, после второй желтой поле покинул Рамирес, так что луганчане осадили штрафную соперника и это дало плоды. Сначала после удара Русина мяч рикошетом влетел в ворота, а на 90+3 минуте Бражко с пенальти довершил камбек Зари.

Источник: upl.ua

Статистика матча чемпионата Украины Ворскла - Заря

Ворскла - Заря 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

Удары: 2 - 10
Удары в створ: 1 - 4
Владение мячем: 47% - 53%

Ворскла: Исенко - Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр - Павлюк, Юрченко (Яворский 74), Степанюк, Родригес Сантос, Сефери - Лопес Перейра (Хрипчук 63)

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Мишнев (Погорилый 78), Бражко, Русин (Хахлев 90+6), Булеца, Антюх (Хлань 63) - Нагнойный (Герреро 46)

Предупреждения: Вантух,13, Сапутин,15, Имереков,20, Булеца, 27, Скляр,33, Рамирес, 64, Рамирес, 71, Исенко,86.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ворскла Заря Луганск

Статьи по теме

Ворскла - Заря 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Ворскла - Заря 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
УПЛ: расписание и результаты матчей УПЛ: расписание и результаты матчей
Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года
Стерлинг определился со своим будущим в Челси Стерлинг определился со своим будущим в Челси
Помочь журналистам

Видео

Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух
Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место пройдет одиночная смешанная эстафета
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Формула 118:53
Ферстаппен - победитель Гран-при Бахрейна, Алонсо взял первый подиум за два года
Европа18:49
Стерлинг определился со своим будущим в Челси
ММА18:26
Рэпер Дрейк выиграл баснословные деньги благодаря победе Джонса над Ганом
Европа18:20
Эвертон без Миколенко не выявил победителя в голевой перестрелке с Ноттингемом
Биатлон17:53
Пидручный, вслед за братьями Бе, сдал положительный тест на коронавирус
Украина17:49
Пресс-служба Днепра-1: Арбитры матча с Александрией забыли, что играть руками могут только вратари
Другие17:20
Украинец Котовский добыл второе кряду золото на Кубке мира по фристайлу
Европа17:01
Гол из офсайда и не поставленный чистый пенальти: видео ошибок арбитров матча Металлист - Рух
Биатлон16:58
Украина второй раз за день провалила концовку и потеряла потенциальную медаль в эстафете
Формула 116:54
FIA изменила правила выезда с пит-лейна накануне Гран-при Бахрейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK