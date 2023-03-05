Пресс-служба Днепра-1: Арбитры матча с Александрией забыли, что играть руками могут только вратари

На официальном сайте клуба появился материал, показывающий явную ошибку бригады во главе с Максимом Козыряцким.

Шестнадцатый тур УПЛ стал особенно богатым на суддейские ошибки в матчах.

Сперва представители Динамо в лице Мирчи Луческу и Владислава Ваната пожаловались на работу Екатерины Монзуль в игре с Ингульцом.

Затем бригада арбитров во главе с Игорем Пасхалом допустила ряд ужасных ошибок в игре Металлист - Рух.

А теперь пресс-служба СК Днепр-1 указала на явную ошибку Максима Козыряцкого, не поставившего пенальти в ворота Александрии за игру рукой защитника из одноименного города.

"Один из самых острых эпизодов матча Александрия - Днепр-1 имеет все шансы получить славу и наиболее скандального. На 55-й секунде Эдуард Сарапий нанес мощный удар с близкого расстояния, но попал в защитника. Как можем увидеть, игрок Александрии под №30 совершил сейв, которому позавидуют многие вратари - в сногсшибательном прыжке он отбил мяч рукой!

Наверное, бригада арбитров настолько была поражена голкиперскими умениями полевого игрока, что забыла: в футболе руками разрешено играть только вратарям. А ценой такого нарушения правил должны были бы быть пенальти и красная карточка уже на 1-й минуте игры", - говорится в сообщении.

Источник: scdnipro1.com.ua

Стоит отметить, что этот эпизод напрямую повлиял на результат, ведь Днепр-1 и Александрия расписали ничью со счетом 2-2.