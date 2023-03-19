Ингулец - Черноморец 1:2: обзор и результат матча чемпионата Украины 19.03.2023

Одесский клуб в непростом поединке вырвал три очка.

В воскресенье, 19 марта, в рамках 18-го тура УПЛ Ингулец принимал Черноморец. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Все голы одесситов были забиты в первом тайме. Сначала Ги Хадида реализовал пенальти на второй минуте, а уже под занавес 45-минутки израильтянин отдал результативную передачу на Даниила Алефиренко.

Ингулец смог ответить лишь в концовке второго тайма. Иван Головкин сократил отставание от соперника, однако на большее клуб не хватило.

После 18-ти туров Ингулец идет на 10-м месте с 19-ю баллами, а Черноморец поднялся на 11-ю строчку, набрав 18 очков.

Статистика матча чемпионата Украины Ингулец - Черноморец

Ингулец - Черноморец 1:2

Голы: Головкин, 83 - Хадида, 2 пен, Алефиренко, 40

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 9 - 5

Удары в створ: 1 - 2

Атаки: 150 - 94

Ингулец: Паламарчук – Мельничук (Поспелов, 55), Ковалев, Кучеренко, Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко, 55), Ситало, Козак (Головкин, 66).

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык (Политило, 77), Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида (Юсов, 71).

Предупреждения: Казак, 28, Кухарук, 30, Клименко, 52 – Салюк, 20, Алефиренко, 42, Демченко, 64