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Йовичевич: У нас впереди 13 финалов

Наставник Шахтера подвел итоги последнего матча перед международным перерывом.
Сегодня, 21:18
Игор Йовичевич / shakhtar.com
Игор Йовичевич / shakhtar.com

В рамках восемнадцатого тура УПЛ Шахтер уверенно переиграл Рух.

Наставник "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями о прошедшей встрече.

По словам хорвата, многие игроки думали в этом матче не о происходящем на поле.

"Прежде всего сегодня победа была очень важной с точки зрения турнирной таблицы, с точки зрения последнего поединка перед паузой, где всегда тяжело играть. Такие матчи я называю "на чемоданах", где несколько или много людей думают о сборной, многие из нас не видели семьи. Очень трудно играть такие матчи, особенно в последний период, когда из-за их насыщенности мы просто истощены физически и ментально. Сегодня это было очень заметно, особенно во втором тайме.

Действительно, ребята уже не имели сил даже бегать, но на характере выдержали. Мы одержали огромную победу и важные три очка. Конечно, такие поражения-провалы, скажем так, как в матче с Фейеноордом, помогают в будущих победах. Мы сделали выводы, сыграли с действительно хорошей командой, но, думаю, такие ситуации работают на тебя и готовят к победам. Как по мне, провал - это не противоположность успеха, провал - это часть успеха.

Ты должен провалиться, чтобы быть успешным. Воспринимаем эту ситуацию, где оппонент был лучше, но результат является высоким на самом деле. Мы так далеко зашли, что попали в опасную зону с хорошими оппонентами. Мы были против команды, которая сейчас является одной из лучших на домашнем стадионе в Европе. Здесь мы поставили точку, но восьмимесячное путешествие было хорошим. У нас остается еще два месяца и 13 матчей-финалов, чтобы дойти до поставленной цели. Еще раз поздравляю ребят с победой, сейчас уходим на заслуженный отдых, а сборники заслуживают играть за сборные", - сказал Йовичевич.

На международный перерыв "горняки" идут в качестве лидера чемпионата Украины, имея в своем активе 42 очка и опережая Днепр-1 на три пункта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Игор Йовичевич

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