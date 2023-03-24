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Защитник сборной Украины: Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче

Александр Сваток помог национальной команде одержать победу в спарринге.
Сегодня, 18:19
Александр Сваток / УАФ
Александр Сваток / УАФ

Защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал победу над Брентфордом Б в товарищеском матче перед поединком квалификации Евро-2024 против Англии.

Накануне украинская национальная команда выиграла со счетом 2:0, а игрок Днепра-1 открыл счет во встрече в середине первого тайма.

"Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче. Малиновский очень хорошо подал, и мне удалось отличиться. Взаимопонимание с Матвиенко? Оно было неплохим, старались играть в свою игру.

Будем дальше готовиться к поединку с Англией. Егор Ярмолюк? Рад его встретить, давно не виделись", - приводит слова Сватка официальный сайт УАФ.

Напомним, что матч второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 между сборными Англии и Украины состоится в воскресенье, 26 марта, в Лондоне на стадионе Уэмбли и начнется в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Сборная Украины Александр Сваток

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Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

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