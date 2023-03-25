Металлист и Днепр-1 не выявили победителя в спарринге

Металлист и Днепр-1 воспользовались перерывом на матчи сборных и провели спарринг.

Товарищеская встреча, прошедшая за закрытыми дверями, завершилась со счетом 3:3.

В составе харьковчан дубль оформил Максим Прядун, а еще один гол забил Рязанцев.

За коллектив Александра Кучера забивали Игорь Когут, Рональд Матаррита и Эмилиано Пурита.

В УПЛ команды находятся на разных полюсах таблицы. Днепр-1 на второй позиции с 39 баллами, а Металлист на предпоследнем с 17 пунктами.

Металлист - Днепр-1 3:3

Голы: Прядун, 33, 43, Рязанцев, 73 - Когут, 30, Матаррита, 35, Пурита, 60.

Металлист (1 тайм): Ермолов - Картушов, Мизюк, Николишин, Романюк - Чайковский, Демченко (Багачанский, 36), Панасенко, Коркишко, Бойчук - Прядун.

Металлист (2 тайм): Костик - Коррал Гарсия, Николишин, Пати, Самуэль - Ралюченко, Шамич, Картушов (Прядун, 70), Багачанский, Наумец - Рязанцев.

Днепр-1: Валеф (Рыбак, 46), Матаррита, Гомес, Федорив, Хайнер (Кононов, 60), Танковский, Пурита (Пидлепенец, 60), Когут (Пасич, 46), Танчик, Пидлепенец (Каплиенко, 46), Пеглоу.

Предупреждения: Федорив.

Удаление: Федорив, 79 (второе предупреждение)