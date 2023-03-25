iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Металлист и Днепр-1 не выявили победителя в спарринге

Команды подарили голевую феерию.
Сегодня, 17:00
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

Металлист и Днепр-1 воспользовались перерывом на матчи сборных и провели спарринг.

Товарищеская встреча, прошедшая за закрытыми дверями, завершилась со счетом 3:3.

В составе харьковчан дубль оформил Максим Прядун, а еще один гол забил Рязанцев.

За коллектив Александра Кучера забивали Игорь Когут, Рональд Матаррита и Эмилиано Пурита.

В УПЛ команды находятся на разных полюсах таблицы. Днепр-1 на второй позиции с 39 баллами, а Металлист на предпоследнем с 17 пунктами.

Металлист - Днепр-1 3:3
Голы: Прядун, 33, 43, Рязанцев, 73 - Когут, 30, Матаррита, 35, Пурита, 60.

Металлист (1 тайм): Ермолов - Картушов, Мизюк, Николишин, Романюк - Чайковский, Демченко (Багачанский, 36), Панасенко, Коркишко, Бойчук - Прядун.

Металлист (2 тайм): Костик - Коррал Гарсия, Николишин, Пати, Самуэль - Ралюченко, Шамич, Картушов (Прядун, 70), Багачанский, Наумец - Рязанцев.

Днепр-1: Валеф (Рыбак, 46), Матаррита, Гомес, Федорив, Хайнер (Кононов, 60), Танковский, Пурита (Пидлепенец, 60), Когут (Пасич, 46), Танчик, Пидлепенец (Каплиенко, 46), Пеглоу.

Предупреждения: Федорив.

Удаление: Федорив, 79 (второе предупреждение)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Металлист Харьков

Статьи по теме

УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день УПЛ: Все лидеры чемпионата проведут матчи 19 тура в один день
Днепр-1 одержал минимальную победу над Вересом Днепр-1 одержал минимальную победу над Вересом
Днепр-1 объяснил, за что на клуб наложили запрет на трансферы Днепр-1 объяснил, за что на клуб наложили запрет на трансферы
"Я этого не ожидал": Тухель рассказал, как он стал тренером Баварии "Я этого не ожидал": Тухель рассказал, как он стал тренером Баварии
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа17:59
"Я этого не ожидал": Тухель рассказал, как он стал тренером Баварии
Европа17:51
Каземиро заступился за Винисиуса после проявления расизма в адрес экс-одноклубника
НБА17:37
Карри и его жена вошли в совет президента США
ММА17:25
Масвидаль назвал причину поражения Усмана в бою с Эдвардсом
Европа17:18
Бавария намерена летом осуществить громкий трансфер
Европа17:17
Тухель: Бавария смогла бы побороться за чемпионство в Англии
Украина17:00
Металлист и Днепр-1 не выявили победителя в спарринге
Евро-202416:50
Англия - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Ротаня
Европа16:30
Де Дзерби: Шахтер был командой моей мечты, но бомбы все разрушили
Европа16:27
Защитник Барселоны отказывается покидать клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK