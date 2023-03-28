Металлист усилился испанским защитником
Роберто Коррал уже числится игроком клуба, но официально не был представлен.
Харьковский Металлист усилил линию защиты.
Клуб УПЛ подписал испанского левого защитника Роберто Коррала, имеющего опыт игры за Вальядоллид и Нумансию.
В составе первых Коррал провел всего две игры за основную команду, однако более ста за молодежную.
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Также 25-летний игрок ранее выступал в польской Экстраклясе за Корону из города Кильце, которая и была его последним клубом до Металлиста.
Стоит отметить, что испанца пока официально не предстваили, но уже успели заявить на чемпионат Украины.