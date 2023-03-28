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Металлист усилился испанским защитником

Роберто Коррал уже числится игроком клуба, но официально не был представлен.
Сегодня, 17:50
Роберто Коррал / Корона
Роберто Коррал / Корона

Харьковский Металлист усилил линию защиты.

Клуб УПЛ подписал испанского левого защитника Роберто Коррала, имеющего опыт игры за Вальядоллид и Нумансию.

В составе первых Коррал провел всего две игры за основную команду, однако более ста за молодежную.

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Также 25-летний игрок ранее выступал в польской Экстраклясе за Корону из города Кильце, которая и была его последним клубом до Металлиста.

Стоит отметить, что испанца пока официально не предстваили, но уже успели заявить на чемпионат Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист Харьков

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