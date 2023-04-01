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Металлист - Колос 0:0 видео лучших моментов матча 01.04.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка 19-го тура украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 17:00
Металлист - Колос / upl.ua
Металлист - Колос / upl.ua

В субботу, 1 апреля, в рамках 19-го тура УПЛ встречались харьковский Металлист и Колос из Ковалевки, которые разыграли между собой безголевую ничью.

В матче было несколько спорных моментов, когда рабитр мог бы назначить пенальти, но не стал. Однако в начале второго тайма харьковчане все же заслужили пенальти, но реализовать его не смогли.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча Металлист - Колос в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги:

Металлист - Колос 0:0

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 4 - 8

Металлист: Ермолов - Картушов, Мизюк, Порох, Романюк - Панасенко (Багачанский, 71), Чайковский (Валенсио, 83) - Коркишко (Наумец, 33), Демченко, Бойчук (Рязанцев, 83) - Прядун

Колос: Волынец - Черноморец,  Кравченко, Чоботенко, Гончаренко - Милько, Богданов (Мякушко, 63), Смирный, Ориховский, Ильин (Велетень, 85) - Безбородько (Лысенко, 63)

Предупреждения: Черноморец, 25, Велетень, 90+3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео Колос Ковалевка Металлист Харьков

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