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Шахтер - Металлист 1:0: обзор и результат матча чемпионата Украины 08.04.2023

Донецкий клуб укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.
Сегодня, 15:54
ФК Шахтер / fcshakhtar.com
ФК Шахтер / fcshakhtar.com

В субботу, 8 апреля, в рамках 20-го тура УПЛ Шахтер принимал Металлист. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Донецкий клуб контролировал игру, однако долгое время не мог забить в ворота соперника. В первом тайме фанатам не удалось лицезреть голов, однако во второй половине игры "кроты" реализовали один из своих моментов.

Полузащитник Артем Бондаренко на 64-й минуте вывел свой клуб вперед. Как оказалось позднее, этот забитый мяч решил исход всей встречи.

Таким образом, после 20-ти туров УПЛ Шахтер идет на первом месте с 46-ю баллами, а Металлист занимает 15-ю строчку, набрав 18 очков.

Статистика матча чемпионата Украины Шахтер - Металлист

Шахтер - Металлист 1:0       
Голы: Бондаренко, 64

Владение мячем: 53% - 47%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 101 - 95

Шахтер: Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Гочолеишвили, Сикан (Траоре, 61), Криськив (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий.

Металлист: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумец, 63), Бойчук.

Предупреждения: Степаненко, 28, Бондарь, 55 – Ралюченко, 33.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер металлист

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