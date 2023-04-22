Шовковский временно возглавит киевское Динамо

Легенда "бело-синих" станет у руля клуба, пока Луческу будет восстанавливаться после операции.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу заявил, что команду временно возглавит его помощник Александр Шовковский.

"С этого момента я отправляюсь на операцию из-за проблем с суставами. С этого момента Шовковский – исполняющий обязанности тренера. Мы будем вместе контролировать ситуацию.

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Операцию я сделаю в Киеве, хотя мог бы сделать ее в другой стране, но считаю, что важно остаться рядом с командой, остаться в Украине", — заявил Луческу на пресс-конференции.

Напомним, киевляне в рамках 22-го тура чемпионата Украины сыграли вничью с Шахтером (1:1).