Александрия - Ингулец 0:0: обзор матча и результат игры 24.04.2023

Команды не забили голов, разделив между собой очки.

В понедельник, 24 апреля, в рамках 22-го тура УПЛ Александрия принимала Ингулец. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Первый тайм команды провели весьма равно, создавая немало моментов у чужих ворот, однако до голов дело не доходило.

Вторая половина встречи прошла уже под лидерством на поле хозяев поля, но ни один из семи ударов по воротам не сумел залететь в сетку.

Таким образом, после 22-х туров Александрия идет на пятом месте с 34-мя баллами, а Ингулец занимает девятую строчку, набрав 26 очков.

Статистика матча Александрия - Ингулец 22-го тура УПЛ

Александрия - Ингулец 0:0

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 8 - 6

Удары в створ: 4 - 4

Атаки: 105 - 91

Александрия: Шевченко – Цуриков (Копина, 39), Логинов (Савченко, 37), Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Сигеев, Мустафаев (Волошин, 75) – Третьяков, Кулаков (Шулянский, 58), Калитвинцев (Кожушко, 57).

Ингулец: Билык – Мельничук, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Кухарук, Запорожец, Клименко – Смоляков, Резепов (Марусич, 68), Головкин (Одарюк, 69).

Предупреждение: Логинов, 34