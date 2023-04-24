Александрия - Ингулец 0:0: обзор матча и результат игры 24.04.2023
В понедельник, 24 апреля, в рамках 22-го тура УПЛ Александрия принимала Ингулец. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
Первый тайм команды провели весьма равно, создавая немало моментов у чужих ворот, однако до голов дело не доходило.
Вторая половина встречи прошла уже под лидерством на поле хозяев поля, но ни один из семи ударов по воротам не сумел залететь в сетку.
Таким образом, после 22-х туров Александрия идет на пятом месте с 34-мя баллами, а Ингулец занимает девятую строчку, набрав 26 очков.
Статистика матча Александрия - Ингулец 22-го тура УПЛ
Александрия - Ингулец 0:0
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 4 - 4
Атаки: 105 - 91
Александрия: Шевченко – Цуриков (Копина, 39), Логинов (Савченко, 37), Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Сигеев, Мустафаев (Волошин, 75) – Третьяков, Кулаков (Шулянский, 58), Калитвинцев (Кожушко, 57).
Ингулец: Билык – Мельничук, Поспелов, Ковалев, Нагиев – Кухарук, Запорожец, Клименко – Смоляков, Резепов (Марусич, 68), Головкин (Одарюк, 69).
Предупреждение: Логинов, 34