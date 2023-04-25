"Большая радость и гордость": Кастильо - о переходе в Шахтер

Донецкий Шахтер официально объявил о подписании Дэнила Кастильо.

Эквадорский полузащитник дал первое интервью "горнякам", в котором высказался о своих эмоциях о переходе.

"Для меня это большая радость и гордость получить приглашение такого клуба, как «Шахтер». Очень приятно совершить прыжок в карьере и стать частью «горняков». Я пришел помочь команде и многому научиться. Жду начала выступлений за клуб с большим нетерпением и удовольствием.

Я всегда был спокоен и уверен в правильности своего выбора. Ответственно относился к этому и раньше, и, слава богу, все получалось хорошо. Для меня очень важно быть в этом клубе".

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19-летний футболист признался, что следил за Шахтером.

"У Шахтера отличная команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов. Это очень хорошо, ведь этот турнир – мечта всех футболистов. Также я следил за текущим сезоном: знаю, что Шахтер идет на первом месте в чемпионате, а на выходным сыграл "эль класико". Надеюсь, скоро смогу помогать команде на поле и участвовать в таких дерби. Это будет очень интересно и просто замечательно.

Кастильо поделился ожиданиями от игры в составе украинской команды.

"Я пришел с большими ожиданиями, пришел, чтобы научиться новому, развиваться и прогрессировать вместе с командой. Хочу быть полезным и внести свой вклад в победы и достижения Шахтера. Обещаю работать максимально настроенным", - отметил игрок.

Ранее на ISPORT.ua вышел материал, в котором редакция ознакомила читателей с уникальность Кастильо, который поможет Шахтеру.