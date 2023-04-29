Голкипер Шахтера приостановил карьеру и вступил в ряды ВСУ

Голкипер Шахтера U-19 Владимир Сегеда решил приостановить футбольную карьеру и вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Сейчас 18-летний футболист уже проходит подготовку в одном из учебных центров, сообщает пресс-служба "горняков".

Сегеда родился в Луганске, а после начала войны в 2014 году с семьей уехал в Сумы, где тренировался в местной Барсе, дальше - в УФК Днепр, после чего перебрался в Шахтер.

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В академии "горняков" голкипер привлекался в команду U-19. После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами по академии. Однако вскоре принял решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Источник: ФК Шахтер Донецк

"Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Просто не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол - мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После Победы хотел бы вернуться в футбол", - сказал Сегеда.

Ранее сообщалось, что воспитанник Шахтера, находившийся в лагере беженцев, нашел себе клуб в Исландии.