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Заря минимально победила Верес в матче, который прерывался из-за воздушной тревоги

Луганчане добыли важную победу.
Сегодня, 18:40
УПЛ
УПЛ

В рамках чемпионата Украины по футболу Заря встретилась с Вересом.

Луганчане оказались сильнее в поединке, который дважды прерывался из-за воздушной тревоги.

Судьбу матча решил один эпизод. На 54 минуте матча, длившегося более 3 часов, голом отметился Максим Имереков.

Забитый мяч центрбэка оказался единственным во встрече и принес победу коллектива Патрика ван Леувена.

Статистика матча чемпионата Украины Заря - Верес

Заря - Верес 1:0

Голы: Имереков, 54

Владение мячом: 63% - 38%
Удары: 16 - 4
Удары в створ: 6 - 1

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Шахов - Русин, Булеца (Нагнойный, 89), Антюх (Мишнев, 63) - Герреро (Дрышлюк, 89).

Верес: Ющишин - Балан, Вовченко, Курко, Лебеденко, Г. Пасич - Близниченко (Дахновский, 67), С. Шарай (Когут, 21), Кучеров, В. Шарай - Шестаков (Гайдучик, 67).

Предупреждения: Бражко, Имереков - Пасич

Удаление: Ющишин, 19

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Заря Луганск

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