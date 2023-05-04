Cкрипник: Мы уступили команде, которая, вероятно, уже столетие является флагманом нашего футбола

Главный тренер полтавской Ворсклы Виктор Скрипник поделился мыслями о проигранном матче с Динамо Киев.

По словам специалиста, его подопечные уступили многолетнему флагману украинского футбола.

"Мы проиграли команде, которая, пожалуй, уже столетие является флагманом украинского футбола. В первом тайме мы имели возможность забить 2-3 гола. Это нас порадовало. Но Динамо есть Динамо.

Эти шансы, которые они имели, они использовали на 100 процентов. Боевая игра. К сожалению, не повезло. Мы настраивались, что будет шанс после воздушной тревоги. К сожалению, не попали в ворота. К травмированным добавились ребята, у которых по 4 предупреждения. Это не добавляет позитива.

Травма Фелипе? Вы, наверное, видели, что это мышцы, он схватился за заднюю поверхность бедра. Какой категории это повреждение - трудно сказать.

Замена Скляра? Когда проигрываешь, трудно искать алиби. Мы хотели играть в открытый футбол. Довольны тем, как ребята относились к игре. Мы не смотрим на соперника, смотрим только на себя. Мы очень хорошо играли вперед, но "Динамо" есть "Динамо".

Чеснаков уже бегает, но еще не тренируется. Мы не можем рисковать парнем. Но игроков у нас хватает. Уверяю, мы будем играть 11 на 11. Марлисон в Бразилии, порвал кресты. Этот вопрос уже закрыт. Почему большое количество травм? Не в балет играем", - сказал Скрипник.

Напомним, что Ворскла идет на седьмом месте в чемпионате Украины в то время, как Динамо занимает четвертую строчку.