iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка

Судья после просмотра VAR увидел фол.
Сегодня, 16:20
Гол с пенальти / УПЛ
Гол с пенальти / УПЛ

В среду, 24 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ Днепр-1 - Александрия. Матч завершился гостевой победой 2:1.

На 11-й минуте встречи арбитр назначил весьма неоднозначный пенальти. Защитник Владимир Адамюк зацепил в подкате ногой своего оппонента, который упал уже после того, как сделал удар по мячу.

Судья не сразу свистнул, а лишь после подсказки решил посмотреть этот эпизод в VAR. После этого он сразу указал на точку, откуда не промахнулся Александр Скляр.

Ранее сообщалось, что капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Днепр-1

Статьи по теме

Верес и Александрия не выявили победителя в голевой перестрелке Верес и Александрия не выявили победителя в голевой перестрелке
Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой
УПЛ: Днепр-1 примет Ворсклу, Динамо сыграет с Колосом УПЛ: Днепр-1 примет Ворсклу, Динамо сыграет с Колосом
Александрия - Динамо 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Александрия - Динамо 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:50
NaVi пропустят два турнира по CS:GO из-за проблем с визами
Европа18:25
Барселона объявила об уходе очередной клубной легенды
Теннис18:12
Ястремская вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
Бокс18:00
Бокс: расписание боев
Бокс17:50
На глазах у Фьюри: Паркер быстро разобрался с Опелу
Украина17:40
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
ММА17:22
Порье сделал прогноз на бой Макгрегор - Чендлер
Украина17:08
Верес и Александрия не выявили победителя в голевой перестрелке
Украина17:00
Заря - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
ММА16:53
Сборная Украины добыла победу на чемпионате Европы по единоборствам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK