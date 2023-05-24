Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка

В среду, 24 мая, состоялся матч 28-го тура УПЛ Днепр-1 - Александрия. Матч завершился гостевой победой 2:1.

На 11-й минуте встречи арбитр назначил весьма неоднозначный пенальти. Защитник Владимир Адамюк зацепил в подкате ногой своего оппонента, который упал уже после того, как сделал удар по мячу.

Судья не сразу свистнул, а лишь после подсказки решил посмотреть этот эпизод в VAR. После этого он сразу указал на точку, откуда не промахнулся Александр Скляр.

Ранее сообщалось, что капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой.