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Официально: Вирт покинул пост главного тренера Вереса

Наставник покинул команду сразу после того, как помог ей сохранить место в УПЛ.
Сегодня, 16:27
Юрий Вирт / ФК Верес
Юрий Вирт / ФК Верес

Ровненский Верес на своем официальном сайте объявил, что Юрий Вирт покинул должность главного тренера команды.

На пресс-конференции после победы над запорожским Металлургом (6:1), которая позволила ровненскому клубу сохранить прописку в УПЛ, украинец объявил о своей отставке.

"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым, неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды", - сказал Вирт.

"Трудно говорить сейчас, честно говоря. Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять, потому что прошел очень трудный путь. Где-то болельщики бросили пост, что четыре года назад я принял команду. Сегодня я оставляю ее, но не прощаюсь, просто говорю до свидания".

Напомним, что Юрий Вирт возглавил Верес ровно четыре года назад - 14 июня 2019 года. Под его руководством команда провела 111 матчей (54 победы, 21 ничья, 36 поражений), при разнице забитых и пропущенных голов 168:122.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрий Вирт верес ровно

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