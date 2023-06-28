"Лучший": Жена Судакова мило отреагировала на забитый пенальти в ворота Испании U-21

Елизавета поддерживает мужа не только за пределами футбольного поля.

Вчера, 27 июня, сборная Украины U-21 встретилась с сверстниками из Испании.

На 83 минуте поединка Георгий Судаков реализовал пенальти, который мог стать для "желто-голубых" победным, однако, к сожалению этому не суждено было случиться.

Супруга футболиста Елизавета, присутствовавшая на стадионе, очень сильно и мило обрадовалась достижению своего возлюбленного, поделившись своими искренними эмоциями в Instagram.

Напомним, Елизавета и Георгий Судаковы состоят в браке с начала 2022 года и вместе воспитывают дочь Милану.

Ранее сообщалось, что Судаков стал лучшим футболистом Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23