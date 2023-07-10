Динамо уничтожило словенский клуб, забив 9 мячей

В составе киевской команды три футболиста отметились дублем.

В воскресенье, 9 июля, в товарищеском матче Динамо победило словенский Триглав (9:0).

По 2 гола забили Андрей Ярмоленко, Самба Диалло и Назар Волошин. Также отличились Виталий Буяльский, Богдан Леднев и Александр Яцык.

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Динамо - Триглав – 9:0

Голы: Ярмоленко (2), Диалло (2), Волошин (2), Буяльский, Леднев, Яцык.

Стартовый состав Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук, Биловар, Дубинчак, Сидорчук(к), Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Бенито.

Во 2-м тайме на замены выходили: Моргун, Караваев, Боль, Попов, Малыш, Рамадани, Яцык, Царенко, Леднев, Диалло, Волошин.

Ранее сообщалось, что Динамо отреагировало на поездку Фенербахче в россию.