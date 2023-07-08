"Кровавые деньги затмили вам все": Динамо отреагировало на поездку Фенербахче в россию

Пресс-служба киевского Динамо отреагировала на решение турецкого Фенербахче отправится на товарищеский турнир в россию.

Столичный клуб выпустил обращение к "желтым канарейкам" обвинив их в легитимизации главного зла 21 века.

"Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против Динамо в масках главного садиста Европы - ваш клуб молчал.

Теперь понятно, почему.

Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü - ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!", - написали киевляне в своих соцсетях.

Напомним, что, помимо Фенербахче, на турнир в санкт-петербург отправились сербская Црвена Звезда и азербайджанский Нефтчи.