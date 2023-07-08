iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Кровавые деньги затмили вам все": Динамо отреагировало на поездку Фенербахче в россию

Пресс-служба украинского гранда припомнила стамбульцам их прошлые грехи.
Сегодня, 16:36
Getty Images
Getty Images

Пресс-служба киевского Динамо отреагировала на решение турецкого Фенербахче отправится на товарищеский турнир в россию.

Столичный клуб выпустил обращение к "желтым канарейкам" обвинив их в легитимизации главного зла 21 века.

"Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против Динамо в масках главного садиста Европы - ваш клуб молчал.

Теперь понятно, почему.

Кровавые деньги Газпрома затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты ежедневно убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА отстраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете к ним на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку к убийцам без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü - ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!", - написали киевляне в своих соцсетях.

Напомним, что, помимо Фенербахче, на турнир в санкт-петербург отправились сербская Црвена Звезда и азербайджанский Нефтчи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Динамо Киев

Статьи по теме

Историческая х*рня: пост о переходе турецкого вундеркинда в Реал стал самым популярным в истории клуба Историческая х*рня: пост о переходе турецкого вундеркинда в Реал стал самым популярным в истории клуба
Джеко вместе с Фенербахче отправился на турнир в росию Джеко вместе с Фенербахче отправился на турнир в росию
Реал объявил о подписании "нового Месси" Реал объявил о подписании "нового Месси"
Манчестер Юнайтед попытается подписать вратаря сборной Турции Манчестер Юнайтед попытается подписать вратаря сборной Турции
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Украина19:50
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол19:47
ПСЖ и Наполи провели переговоры с экс-игроком МЮ
Украина19:32
АЗ - Шахтер 3:3 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Футбол19:24
"Я верю, что все еще претендент": Мбаппе высказался о шансах завоевать ЗМ-2023
Велоспорт19:05
Тур де Франс-2023: Педерсен выиграл восьмой этап
Европа18:50
Стали известны детали возможного контракта Трубина с Интером
Европа18:46
Реал может перехватить у Барселоны еще одного вундеркинда
Формула 118:25
Гран-при Великобритании: Ферстаппен взял поул, пилоты Макларен - в тройке
Европа18:12
Барселона все же подпишет бразильского вундеркинда
Бокс17:45
Беринчик проведет бой в андеркарде поединка Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK