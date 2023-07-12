iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча 12.07.2023

Киевский коллектив провел результативный поединок со старыми знакомыми из Швейцарии.
Вчера, 23:36
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В среду, 12 июля, в Австрии в рамках учебно-тренировочного сбора киевское Динамо провело товарищеский матч со швейцарским Янг Бойз.

В первом тайме "бело-синие" два раза выходили вперед усилиями Владислава Дубинчака и Бенито, но оба раза соперник сумел восстановить паритет.

После перерыва уже швейцарцы вырвались в лидеры, и лишь в добавленное время киевляне вырвали ничью благодаря автоголу Лустенбергера.

Вашему вниманию видео всех голов матча Янг Бойз - Динамо:

Читай также: Стало известно, при каких условиях футболисты Динамо смогут вернуться к былым зароботкам

Янг Бойз - Динамо 3:3
Голы: Мешак, 19, Нсаме, 36 (пен.), Лакоми, 64 - Дубинчак, 9, Бенито, 22, Лустенбергер, 90+1 (аг).

Динамо: Бущан, Дубинчак (Караваев, 83), Дячук, Попов, Тымчик (Малыш, 83), Сидорчук (Андриевский, 59), Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский (Царенко, 69), Бенито (Леднев, 69), Кабаев (Волошин, 59), Ярмоленко (Диалло, 69).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Янг Бойз

Статьи по теме

Динамо Киев: "бело-синие" расписали результативную ничью с Янг Бойз Динамо Киев: "бело-синие" расписали результативную ничью с Янг Бойз
Стало известно, при каких условиях футболисты Динамо смогут вернуться к былым зароботкам Стало известно, при каких условиях футболисты Динамо смогут вернуться к былым зароботкам
УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем УПЛ: Шахтер сыграет с Металлистом 1925, Динамо - с Минаем
Греческий клуб объявил о продлении аренды защитника Динамо Греческий клуб объявил о продлении аренды защитника Динамо
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа01:09
Хендерсон все же склоняется к воссоединению с Джеррардом в Саудовской Аравии
НБА00:54
Айверсон, Джинобили и другие будут ведущими церемонии введения в Зал славы баскетбола-2023
НБА00:26
Банкеро объяснил, почему он решил выступать за США, а не Италию
Вчера, 23:59
Формула 123:59
Мерседес вскоре полностью переключится на разработку болида 2024 года
Украина23:36
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Украина23:21
Динамо Киев: "бело-синие" расписали результативную ничью с Янг Бойз
Легкая атлетика23:18
ЧМ-2023 по параатлетике: все медали украинцев
Лига конференций22:54
Лига конференций-2023/24: Дюделанж стартовал с победы над Сент-Патрикс, Б36 и Пайде сыграли вничью
Киберспорт22:53
Monte объявила о подписании нового игрока
Лига Чемпионов22:36
Лига чемпионов: Коваль и его Шериф уступили представителю Румынии, Раку выиграл благодаря Кочергину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK