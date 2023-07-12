Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча 12.07.2023

Киевский коллектив провел результативный поединок со старыми знакомыми из Швейцарии.

В среду, 12 июля, в Австрии в рамках учебно-тренировочного сбора киевское Динамо провело товарищеский матч со швейцарским Янг Бойз.

В первом тайме "бело-синие" два раза выходили вперед усилиями Владислава Дубинчака и Бенито, но оба раза соперник сумел восстановить паритет.

После перерыва уже швейцарцы вырвались в лидеры, и лишь в добавленное время киевляне вырвали ничью благодаря автоголу Лустенбергера.

Вашему вниманию видео всех голов матча Янг Бойз - Динамо:

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Янг Бойз - Динамо 3:3

Голы: Мешак, 19, Нсаме, 36 (пен.), Лакоми, 64 - Дубинчак, 9, Бенито, 22, Лустенбергер, 90+1 (аг).

Динамо: Бущан, Дубинчак (Караваев, 83), Дячук, Попов, Тымчик (Малыш, 83), Сидорчук (Андриевский, 59), Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский (Царенко, 69), Бенито (Леднев, 69), Кабаев (Волошин, 59), Ярмоленко (Диалло, 69).