Стало известно, при каких условиях футболисты Динамо смогут вернуться к былым зароботкам

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что игроки Динамо смогут снова зарабатывать былые деньги, если клуб попадет в Лигу чемпионов.

"Насколько я знаю, введена бонусная система. Зарплаты урезаны на 30-50%. Но остальные деньги можно будет получить, если команда выполнит задание по попаданию в Лигу чемпионов.

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Большинство игроков согласились на эти условия. Среди них Караваев и Буяльский. Пример подал тот же Ярмоленко, который не настаивал на космической зарплате", – заявил Спиваковский в подкасте ТаТоТаке.

Напомним, по итогам прошлого сезона Динамо заняло четвертое место, квалифицировавшись в Лигу конференций.