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Наставник Зари: Надеюсь, мы вернемся в Луганск, а Шахтер - в Донецк

Ненад Лалатович вісказался о войне в Украине.
Сегодня, 19:41
Ненад Лалатович
Ненад Лалатович

Наставник луганской Зари Ненад Лалатович поделился мыслями о происходящем в нашей стране.

По словам Лалатовича, он надеется, что все вернутся в свои города и чемпионат Украины будет таким, как раньше.

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"Луганск был хорошим город, но сейчас, к сожалению, там война, неспокойно. Я жил в Донецке.

Надеюсь, что Заря вернется в Луганск, а Шахтер - в Донецк, что все вернутся в свои города, и будет такой же чемпионат, как раньше", - сказал специалист.

Отметим, что во время своей игровой карьеры серб успел поиграть за Шахтер, проведя в стане "горняков" 14 матчей.

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