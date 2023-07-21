Клуб Серии А попытался приобрести хавбека Динамо

Еще один украинский футболист мог оказаться в итальянской Серии А.

По информации Фабрицио Романо, Торино хотел приобрести полузащитника Динамо Владимира Бражко.

Туринский клуб предлагал "бело-синим" за 21-летнего игрока 4 миллиона евро + бонусы. Однако киевляне ответили отказом, так как они планируют выручить за игрока большую сумму.

Напомним, что сезон-2022/23 Бражко провел в луганской Заре на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами команд Украинской Премьер-лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!