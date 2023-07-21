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Клуб Серии А попытался приобрести хавбека Динамо

Торино хотел заполучить участника недавнего молодежного чемпионата Европы.
Сегодня, 13:44
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев

Еще один украинский футболист мог оказаться в итальянской Серии А.

По информации Фабрицио Романо, Торино хотел приобрести полузащитника Динамо Владимира Бражко.

Туринский клуб предлагал "бело-синим" за 21-летнего игрока 4 миллиона евро + бонусы. Однако киевляне ответили отказом, так как они планируют выручить за игрока большую сумму.

Напомним, что сезон-2022/23 Бражко провел в луганской Заре на правах аренды. Он принял участие в 29 матчах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми трансферами команд Украинской Премьер-лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ торино Динамо Киев чемпионат Украины Серия А

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