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Александрия - Кривбасс: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 30.07.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.
Сегодня, 12:08
Александрия / ФК Александрия
Александрия / ФК Александрия

В воскресенье, 30 июля, продолжается первый тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня сыграют Александрия и Кривбасс.

Команды претендуют на попадание в еврокубки, а значит с первого тура должны превосходить своих соперников.

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Матч будет сыгран в Александрии на стадионе Ника. Стартовый свисток - 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрия и Кривбассом будет доступна в этой новости 30 июля и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

На территории Украины матч также покажут телеканалы и платформы MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступно расписание и результаты первого тура чемпионата Украины.


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