Рекордсмен сборной и легенда Шахтера: лучшие моменты Пятова в карьере

Звездный украинский игрок повесил "бутсы на гвоздь". Давайте вспомним лучшее, что связано с легендой футбола.

На старте сезона украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер официально сообщил о том, что Андрей Пятов завершил карьеру профессионального футболиста.

Легендарный голкипер продолжает находится в структуре команды, но уже в качестве тренера вратарей.

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Пятов является символом украинского футбола, ведь именно с ним связаны успехи Шахтера, сборной Украины и многое другое.

Напомним, свой прощальный матч Пятов проведет 6 августа в рамках благотворительной встречи с Тоттенхэмом. Английский клуб предоставит бесплатные билеты на матч против "горняков" беженцам из Украины.

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