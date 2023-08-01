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Тоттенхэм предоставит бесплатные билеты на матч против Шахтера беженцам из Украины

"Шпоры" поделились деталями проведения благотворительного матча.
Сегодня, 17:59
Тоттенхэм - Шахтер / shakhtar.com
Тоттенхэм - Шахтер / shakhtar.com

Пресс-служба Тоттенхэма поделилась некоторыми деталями благотворительного матча против Шахтера.

Как говорится в сообщении на сайте "шпор", столичный клуб предоставит бесплатные билеты украинским беженцам, живущим в районе Северного Лондона, а дети из этих семей выведут команды на поле.

Перед матчем прозвучит гимн Украины, который исполнит певица Ольга Полякова, а в перерыве зрителям расскажет свою историю один из фанатов Тоттенхэма, помогающий украинцам с начала войны гумманитарной помощью.

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Стоимость билетов варьируется от 5 фунтов для детей до 18 лет до 25 фунтов для взрослых, также есть семейный пакет для 2 взрослых и 2 детей за 50 фунтов.

Стоит сказать, что матч состоится 6 августа в 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер тоттенхэм

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