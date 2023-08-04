Луческу объяснил, почему команда пропустила дважды

Главный тренер киевского Динамо прокомментировал поединок против Оболони.

Напомним, что столичный клуб в голевой перестрелки одолел хозяев поля, забрав важные на старте чемпионата очки.

Румынский специалист считает, что счет должен быть был быть больше и в пользу Динамо, однако его команда сегодня играла слишком расслаблено в обороне.

"Сегодня был интересный матч, обе команды играли в агрессивный футбол Было много длинных передач, причем со стороны обеих команд. Оболонь создала нам много проблем, хотя счет мог быть и 5:0, поскольку мы создали много голевых моментов, имели много стандартов.

Повторюсь, Оболонь хорошо подошла к сегодняшнему матчу, создала много моментов у наших владений. Возможно, где-то наши игроки чувствовали себя расслабленно, но в принципе все хорошо, я доволен результатом и добытыми тремя очками. У Оболони хорошая команда, всегда играет дома неплохо, и сегодня хотели нас победить", - сказал Мирча после матча.

Также тренер отметил, что у него остались вопросы и к своим защитникам и отдельно к вратарю.

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