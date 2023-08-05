"Позорное судейство": Президент Оболони эмоционально отреагировал на поражение от Динамо

Президент Оболони Александр Слободян высказался по поводу поражения от Динамо (2:4) в рамках второго тура чемпионата Украины.

Функционер поблагодарил своих футболистов за игру, а также жестко раскритиковал главного арбитра встречи Юрия Иванова.

"Сейчас поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки старались. К сожалению, сегодня я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть.

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На табло должны были быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти… Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику нужно так помогать?

В предыдущей нашей игре с Колосом была симпатия к нашему сопернику, но не настолько заметная. А сегодня – это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат. Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе. Не нужно засуживать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, которые имеют опыт борьбы на уровне Премьер-лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех", - приводит слова президента Sport Arena.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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