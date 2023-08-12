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Полесье - Рух: результат матча

Львовская команда возглавила таблицу УПЛ.
Сегодня, 19:00
Полесье - Рух / upl.ua
Полесье - Рух / upl.ua

В субботу, 12 августа, в рамках 3-го тура УПЛ Полесье принимало дома Рух.

Житомирская команда была близка к быстрому голу, но Ледвий сыграл на грани возможностей. После этого игра сразу же успокоилась. Следующего момента пришлось ждать почти до перерыва, однако вратарь Руха снова не дал открыть счет.

Второй тайм Полесье начало снова активно, но снова немного не хватало до гола. Ближе к концу игры активизировался и Рух, неожиданно забив на последних минутах матча. Рух вырывает очень важную победу на старте сезона.

Статистика матча Полесье - Рух 3-го тура чемпионата Украины

Полесье - Рух 0:1
Голы: Квасница, 90

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 2 - 5
Атаки: 117 - 93

Полесье: Бойко - Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский (Янаков, 70) - Огиря, Мустафаев (Танковский, 46), Макуана, Назаренко (Козак, 63)  Будковский.

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Эдсон, Сапуга, Притула (Таллес, 67) - Теслюк (Квасница, 56), Климчук, Соломон (Рунич, 56, Пастух, 90+4).

Предупреждения: Назаренко, 8, Танковский, 75 - Роман, 35, Сапуга, 75, Довгий, 90+2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Полесье

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