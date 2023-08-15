Динамо готово приобрести хавбека Гремио Бителло за 10 миллионов евро

Главный нюанс в том, когда одноклубник Луиса Суареса сможет присоединиться к "бело-синим".

Киевское Динамо планирует усилить свой состав одним талантливым бразильцем.

По информации бразильского издания Bolavip, потенциальным новичком "бело-синих" может стать хавбек Гремио Бителло.

Футболист обратил на себя внимание некоторых европейских клубов, в том числе Динамо, которое готово выложить 10 миллионов евро за 23-летнего полузащитника, который также способен сыграть на позиции вингера.

Сообщается, что такую сумму бразильский коллектив требует от покупателя. В то же время Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов. Контракт Бителло с бразильским клубом рассчитан до конца 2025 года.

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И хотя сам Гремио не хочет расставаться со своим игроком, не лучшее финансовое положение дел клуба вынуждает его рассмотреть все предложения.

При этом клубы могут заключить такую сделку, при которой трансфер будет оформлен сейчас, но сам игрок присоединится к Динамо лишь в январе 2024 года, когда завершится чемпионат Бразилии.

В составе Гремио Бителло провел 89 матчей, в которых отличился 17 голами и 7 результативными передачами.

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